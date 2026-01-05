Конкурс на посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів — обидва кандидати провалили оцінювання компетентності

ДГЕ оголосила результати етапу оцінювання компетентності кандидатів.

У понеділок, 5 січня, Дорадча група експертів підвела підсумки конкурсу на одну вакантну посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України, оголосивши результати етапу оцінювання відповідності кандидатів визнаному рівню компетентності у сфері права.

Перш за все, Дорадча група ухвалила рішення не проводити додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання рівня їхньої компетентності у сфері права.

Згодом ДГЕ провела голосування щодо двох кандидатів – Олексія Клименка та Петра Салюка, які продовжували брати участь в конкурсі на одну вакантну посаду судді КСУ за квотою призначення зʼїздом суддів України, і таким чином завершили етап оцінювання відповідності критерію визнаного рівня компетентності.

«У підсумку обидва кандидати не підтвердили свою відповідність критерію визнаного рівня компетентності, який потрібен для претендування на посаду судді КСУ.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суду України», конкурс на посаду судді Конституційного Суду за квотою зʼїзду суддів України припинився у зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю посаду», - заявила Дорадча група експертів.

Голова ДГЕ Оксана Васильченко зазначила, що Дорадча група експертів офіційно невідкладно офіційно поінформує про це Раду суддів України для того, щоб вона вжила передбачених законодавством України заходів, якнайшвидше оголосивши конкурс на наявні вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України.

