Пирятинский районный суд Полтавской области возглавила Ольга Малицкая

Собрание судей избрало нового председателя суда путем тайного голосования.

В Пирятинском районном суде Полтавской области состоялись собрания судей, на которых был рассмотрен вопрос об избрании председателя суда. Об этом информирует пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования судей Пирятинского районного суда Полтавской области председателем суда избрана судья Малицкая Ольгу Любомировну с 16 января 2026 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собраниями судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом.

