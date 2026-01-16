  1. Суд інфо

Пирятинський райсуд Полтавської області очолила Ольга Малицька

12:44, 16 січня 2026
Збори суддів обрали нового голову суду шляхом таємного голосування.
Пирятинський райсуд Полтавської області очолила Ольга Малицька
У Пирятинському районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, на яких було розглянуто питання щодо обрання голови суду. Про це інформує пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування суддів Пирятинського районного суду Полтавської області головою суду обрано суддю Малицьку Ольгу Любомирівну з 16 січня 2026 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

суд Полтава

