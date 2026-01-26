  1. Суд инфо

Ушел из жизни председатель Килийского районного суда Одесской области Николай Балан

09:56, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ушел в вечность председатель Килийского райсуда Одесской области Николай Балан.
Ушел из жизни председатель Килийского районного суда Одесской области Николай Балан
фото: Килийский районный суд Одесской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Килийский районный суд Одесской области сообщил о смерти главы суда Николая Балана.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что служению Фемиде Николай Викторович посвятил 19 лет своей жизни. Начиная с февраля 2007 года был назначен на должность судьи Килийского районного суда Одесской области, собранием судей этого суда избран председателем Килийского районного суда в 2015 году и переизбран на эту должность 29 мая 2023 года.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Николая Викторовича.

суд судья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]