Ушел из жизни председатель Килийского районного суда Одесской области Николай Балан

Ушел в вечность председатель Килийского райсуда Одесской области Николай Балан.

фото: Килийский районный суд Одесской области

Килийский районный суд Одесской области сообщил о смерти главы суда Николая Балана.

Отмечается, что служению Фемиде Николай Викторович посвятил 19 лет своей жизни. Начиная с февраля 2007 года был назначен на должность судьи Килийского районного суда Одесской области, собранием судей этого суда избран председателем Килийского районного суда в 2015 году и переизбран на эту должность 29 мая 2023 года.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Николая Викторовича.