Пішов з життя голова Кілійського районного суду Одеської області Микола Балан

Відійшов у вічність голова Кілійського райсуду Одеської області Микола Балан.

фото: Кілійський районний суд Одеської області

Кілійський районний суд Одеської області повідомив про смерть голови суду Миколи Балана.

Зазначається, що служінню Феміді Микола Вікторович присвятив 19 років свого життя. Починаючи з лютого 2007 року, був призначений на посаду судді Кілійського районного суду Одеської області, зборами суддів цього суду обраний головою Кілійського районного суду у 2015 році та переобраний на цю посаду 29 травня 2023 року.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Миколи Вікторовича.