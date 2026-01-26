Андрея Зайцева избрали в состав Объединенной палаты КГС ВС

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда избрали судью в объединенную палату и судей-спикеров.

В понедельник, 26 января, состоялось собрание судей Верховного Суда в Кассационном гражданском суде. Об этом сообщил Верховный Суд.

В повестке дня были вопросы:

об избрании судей в объединенную палату Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;

об избрании судей-спикеров Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

По итогам голосования в состав ОП КГС ВС был избран Андрей Зайцев.

Напомним, 16 января 2026 года собрание судей ВС в КГС избрало Марину Червинскую, которая занимала должность секретаря Второй судебной палаты КГС ВС и входила в состав объединенной палаты КГС ВС, на должность председателя суда.

22 января 2026 года Андрея Зайцева избрали секретарем Второй судебной палаты КГС ВС.

Кроме того, собрание судей избрало судьями-спикерами КГС ВС Владислава Шиповича и Наталию Сакару. Также судьей-спикером КГС ВС остается Виктор Пророк.

Фото: court.gov.ua

