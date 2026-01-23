Андрея Зайцева избрали секретарем Второй судебной палаты КГС ВС

Андрей Зайцев заменит на должности Марину Червинскую, которую избрали на должность председателя КГС ВС.

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялись собрания судей Второй судебной палаты, в ходе которых было решено кадровое вопрос относительно избрания секретаря палаты.

Решением собрания судей на должность секретаря палаты сроком на четыре года с 22 января избран судья Андрей Зайцев.

Необходимость избрания нового секретаря палаты возникла в связи с кадровыми изменениями в суде. Напомним, 16 января собрание судей Кассационного гражданского суда избрало Марину Червинскую, которая ранее занимала должность секретаря Второй судебной палаты, председателем КГС ВС.

