Андрія Зайцева обрали секретарем Другої судової палати КЦС ВС

Андрій Зайцев замінить на посаді Марину Червинську, яку обрали на посаду голови КЦС ВС.

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду провели збори суддів Другої судової палати, під час яких було вирішено кадрове питання щодо обрання секретаря палати.

За рішенням зборів суддів на посаду секретаря палати строком на чотири роки з 22 січня обрано суддю Андрія Зайцева.

Необхідність обрання нового секретаря палати виникла у зв’язку з кадровими змінами в суді. Нагадаємо, 16 січня збори суддів Касаційного цивільного суду обрали Марину Червинську, яка раніше обіймала посаду секретаря Другої судової палати, головою КЦС ВС.

