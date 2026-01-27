Ушла из жизни судья Днепровского апелляционного суда Виктория Куракова
12:41, 27 января 2026
Ушла из жизни судья Днепровского апелляционного суда Виктория Куракова, сообщили в суде.
Отмечается, что Виктория Валентиновна начала свою карьеру в качестве юристконсульта на предприятиях Донбасса, впоследствии работала помощником судьи Кировского районного суда г. Макеевки.
Она прошла путь от судьи Торезского городского суда Донецкой области до судьи Донецкого апелляционного суда. В самый сложный период войны была откомандирована в Днепровский апелляционный суд, где продолжала осуществлять правосудие, несмотря на вызовы времени.
Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Виктории Валентиновны.