Ушла в вечность судья Виктория Куракова.

Ушла из жизни судья Днепровского апелляционного суда Виктория Куракова, сообщили в суде.

Отмечается, что Виктория Валентиновна начала свою карьеру в качестве юристконсульта на предприятиях Донбасса, впоследствии работала помощником судьи Кировского районного суда г. Макеевки.

Она прошла путь от судьи Торезского городского суда Донецкой области до судьи Донецкого апелляционного суда. В самый сложный период войны была откомандирована в Днепровский апелляционный суд, где продолжала осуществлять правосудие, несмотря на вызовы времени.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Виктории Валентиновны.