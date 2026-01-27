  1. Суд інфо

Пішла з життя суддя Дніпровського апеляційного суду Вікторія Куракова

12:41, 27 січня 2026
Відійшла у вічність суддя Вікторія Куракова.
Пішла з життя суддя Дніпровського апеляційного суду Вікторія Куракова
Пішла з життя  суддя Дніпровського апеляційного суду Вікторія Куракова, повідомили у суді.

Зазначається, що Вікторія Валентинівна розпочала свою кар’єру як юристконсульт на підприємствах Донеччини, згодом працювала помічником судді Кіровського районного суду м. Макіївки.

Вона пройшла шлях від судді Торезького міського суду Донецької області до судді Донецького апеляційного суду. У найскладніший період війни була відряджена до Дніпровського апеляційного суду, де продовжувала здійснювати правосуддя, незважаючи на виклики часу.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Вікторії Валентинівни. 

