  1. Суд инфо

Конкурс в Одесский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

18:22, 6 февраля 2026
ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.
Фото: vkksu.gov.ua
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией 5 февраля приняты следующие решения:

Баранкевич Валерия Олеговна — отложено

Малиновский Александр Николаевич — 692,4 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Безрук Татьяна Васильевна — отложено

Присакар Александр Яковлевич — 709,3 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего проведены собеседования с 23 кандидатами: 6 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 9 кандидатов — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

суд судья ВККС

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

