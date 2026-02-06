Конкурс до Одеського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Одеському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією 5 лютого ухвалено такі рішення:
Баранкевич Валерія Олегівна - відкладено
Малиновський Олександр Миколайович - 692,4 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Безрук Тетяна Василівна - відкладено
Присакар Олександр Якович - 709,3 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Одеському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 23 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 9 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.