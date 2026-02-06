  1. Суд інфо

Конкурс до Одеського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

18:22, 6 лютого 2026
ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів у Одеському апеляційному суді.
Фото: vkksu.gov.ua
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією 5 лютого ухвалено такі рішення:

Баранкевич Валерія Олегівна - відкладено

Малиновський Олександр Миколайович - 692,4 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Безрук Тетяна Василівна - відкладено

Присакар Олександр Якович - 709,3 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 23 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 9 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

