78 дел и материалов в месяц на судью – итоги работы Ровенского апелляционного суда за 2025 год

Нагрузка на судей Ровенского апелляционного суда выросла почти на 17%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенском апелляционном суде подвели итоги работы за 2025 год. Председатель суда Олег Полюхович в своем выступлении отметил, что, как и в предыдущие годы, количество дел и материалов, поступивших на рассмотрение Ровенского апелляционного суда, выросло. В 2025 году нагрузка судей увеличилась на 16,68 процента.

Так, на рассмотрение апелляционного суда в прошлом году поступило 924 дела и материалы уголовного производства, против 1 030 в 2024 году; 1 736 дел и материалов гражданского судопроизводства, против 1 325 в 2024 году, что на 31,02 % больше; на 33,01 % увеличилось количество дел и материалов об административных правонарушениях: 1 104 против 830 в 2024 году; поступило в суд апелляционной инстанции 3 146 ходатайств о предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия и оперативно-розыскных мероприятий, против 2 722 таких ходатайств в 2024 году, что на 15,58 % больше.

— Среднемесячное поступление в 2025 году на одного судью апелляционного суда составило 27,31 дела и материалов (расчет произведен на численность судей апелляционного суда, которая в соответствии с решением ВСП составляет 23 судьи) (в 2024 году среднемесячное поступление составило 23,41 дела и материалов), — продолжил Олег Иванович. — Все еще остается нерешенным вопрос о назначении новых судей в Ровенский апелляционный суд. Судопроизводство осуществляют 8 судей, а среднемесячное поступление дел и материалов на одного судью ежегодно растет. Так, поступление на одного судью составляло 78,52 дела и материалов в месяц (67,30 в 2024 году).

Ровенский апелляционный суд в 2025 году рассмотрел 6 519 дел и материалов (против 5 706 в 2024 году). Из них: 872 уголовных дела и материалы (в 2024 году 919); 3 146 ходатайств о предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия и оперативно-розыскных мероприятий (против 2 722 в 2024 году), что на 15,58 % больше; 1 521 гражданских дел и материалов (против 1 246 в 2024 году), что составляет увеличение на 23,33 %; 980 апелляционных жалоб и материалов по делам об административных правонарушениях (против 819 в 2024 году, рост объемов на 15,03 %).

По состоянию на 31 декабря 2025 года апелляционный суд не рассмотрел 1 185 дел и материалов, что составляет 15,38 % от количества дел и материалов, находившихся на рассмотрении. Из них — 371 материал уголовного судопроизводства, 561 — дела гражданского судопроизводства, 253 дела об административных правонарушениях.

Средняя продолжительность рассмотрения дела судьями апелляционного суда составляет 42 дня, в 2024 году она составляла 39 дней.

Виктор Остапук, судья Верховного Суда, в своем выступлении отметил, что уже состоялось открытие Судебного года в Верховном Суде, во время которого были подведены итоги, достижения и перспективы деятельности национальной судебной власти.

— Несмотря на сложные условия военного времени, судебная власть демонстрирует свою эффективность, — отметил Виктор Иванович. — Это подтверждают статистические данные, свидетельствующие о стабильности рассмотрения дел в непростое для страны время. Согласно данным, приведенным Председателем Верховного Суда Станиславом Кравченко, в течение 2025 года в судах всех инстанций и юрисдикций на рассмотрении находилось 5 млн 800 тыс. дел, из которых было рассмотрено 4 млн 600 тыс., тогда как в 2024 году эти показатели составляли соответственно 5 млн 300 тыс. и 4 млн 400 тыс. дел. Показатели рассмотрения дел в Верховном Суде улучшились, при этом объем остатков сохранился на уровне 2024 года.

— С каждым годом в тысячах дел, рассматриваемых коллегиями, палатами, объединенными палатами Верховного Суда, формулируются выводы, которые становятся окончательными ориентирами для судов и применяются в соответствующих делах, — резюмировал Виктор Остапук.

Начальник ТУ ГСА Украины в Ровенской области Юрий Демянчук обсудил с присутствующими реальное состояние материально-технического обеспечения судов, определил круг проблем в сфере внедрения информационных технологий в судопроизводстве, современное состояние «Электронного суда» и долгосрочные планы и общие тенденции развития инновационных технологий.

Андрей Шевчук, начальник ТУ Службы судебной охраны в Ровенской области, привел статистические данные за 2025 год, касающиеся охраны местных общих судов Ровенской области, количества привлеченного личного состава, надлежащей коммуникации с работниками судов для организации безопасности при рассмотрении дел, представляющих общественный интерес, количества изъятых у посетителей суда, в том числе участников судебных разбирательств, запрещенных предметов, целесообразности оснащения судов в ближайшей перспективе устройствами сигнализации.

Заместитель председателя Ровенского апелляционного суда Степан Шимкив, судья-секретарь судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Татьяна Збитковская и судья-секретарь судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Надежда Ковальчук обсудили с судьями проблемные вопросы соблюдения норм гражданского, уголовного и административного законодательства, подискутировали об изменениях в процессуальных кодексах.

Судья Ровенского апелляционного суда Сергей Хилевич, входящий в состав Совета судей Украины, проинформировал присутствующих о работе Совета в 2025 году и подчеркнул, что ССУ последовательно реализует свои полномочия и реагирует на актуальные вызовы, а в начале марта после перерыва состоится ХХ очередной съезд Украины, и одним из вопросов повестки дня съезда будет избрание членов Высшего совета правосудия на две вакантные должности, появившиеся после завершения полномочий членов ВСП, которые назначались съездом судей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.