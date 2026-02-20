78 справ та матеріалів на місяць на суддю – підсумки роботи Рівненського апеляційного суду за 2025 рік

Навантаження на суддів Рівненського апеляційного суду зросло майже на 17%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Рівненському апеляційному суді підбили підсумки роботи за 2025 рік. Голова суду Олег Полюхович у своєму виступі зазначив, що, як і в попередні роки, кількість справ та матеріалів, які надійшли на розгляд Рівненського апеляційного суду, зросла. У 2025 році навантаження суддів збільшилося на 16,68 відсотка.

Так, на розгляд апеляційного суду торік надійшло 924 справи та матеріали кримінального провадження, проти 1 030 у 2024 році; 1 736 справ та матеріалів цивільного судочинства, проти 1 325 у 2024 році, що на 31,02 % більше; на 33,01 % збільшилась кількість справ та матеріалів адміністративного правопорушення: 1 104 проти 830 у 2024 році; надійшло до суду апеляційної інстанції 3 146 клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та оперативно-розшукових заходів, проти 2 722 таких клопотань у 2024 році, що на 15, 58 % більше.

— Середньомісячне надходження у 2025 році на одного суддю апеляційного суду становило 27,31 справи та матеріали (розрахунок здійснено на чисельність суддів апеляційного суду, яка відповідно до рішення ВРП становить 23 судді) (у 2024 році середньомісячне надходження становило 23,41 справи та матеріали), — продовжив Олег Іванович. — Все ще залишається невирішеним питання про призначення нових суддів до Рівненського апеляційного суду. Судочинство здійснюють 8 суддів, а середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю щороку зростає. Так, надходження на одного суддю становило 78,52 справ та матеріалів у місяць (67,30 у 2024 році).

Рівненський апеляційний суд у 2025 році розглянув 6 519 справ та матеріалів (проти 5 706 у 2024 році). Із них: 872 кримінальні справи та матеріали (у 2024 році 919); 3 146 клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та оперативно-розшукових заходів (проти 2 722 у 2024 році,) що на 15,58 % більше; 1 521 цивільних справ та матеріалів (проти 1 246 у 2024 році), що становить збільшення на 23,33 %; 980 апеляційних скарг та матеріалів у справах про адміністративні правопорушення (проти 819 у 2024 році, зріст обсягів на 15,03 %).

Станом на 31 грудня 2025 року апеляційний суд не розглянув 1 185 справ та матеріалів, що становить 15,38 % від кількості справ та матеріалів, які перебували на розгляді. З них — 371 матеріал кримінального судочинства, 561 — справи цивільного судочинства, 253 справи про адміністративні правопорушення.

Середня тривалість розгляду справи суддями апеляційного суду становить 42 дні, у 2024 році вона складала 39 днів.

Віктор Остапук, суддя Верховного Суду, у своєму виступі зазначив, що вже відбулося відкриття Судового року у Верховному Суді, під час якого були підбиті підсумки, досягнення та перспективи діяльності національної судової влади.

— Попри складі умови воєнного часу, судова влада демонструє свою ефективність, — зауважив Віктор Іванович. — Це підтверджують статистичні дані, які свідчать про стабільність розгляду справ у непростий для країни час. Згідно з даними, які навів Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, упродовж 2025 року в судах усіх інстанцій та юрисдикцій на розгляді перебувало 5 млн 800 тис. справ, з яких було розглянуто 4 млн 600 тис., тоді як у 2024 році ці показники становили відповідно 5 млн 300 тис. і 4 млн 400 тис. справ. Показники розгляду справ у Верховному Суді покращилися, при цьому обсяг залишків зберігся на рівні 2024 року.

— З кожним роком у тисячах справ, які розглядаються колегіями, палатами, об’єднаними палатами Верховного Суду, формулюються висновки, які стають остаточними орієнтирами для судів і застосовуються у відповідних справах, — резюмував Віктор Остапук.

Начальник ТУ ДСА України в Рівненській області Юрій Демянчук обговорив із присутніми реальний стан матеріально-технічного забезпечення судів, визначив коло проблем у сфері запровадження інформаційних технологій у судочинстві, сучасного стану «Електронного суду» та довгострокових планів і загальних тенденцій розвитку інноваційних технологій.

Андрій Шевчук, начальник ТУ Служби судової охорони у Рівненській області, навів статистичні дані за 2025 рік, що стосуються охорони місцевих загальних судів Рівненської області, кількості залученого особового складу, належної комунікації з працівниками судів для організації безпеки під час розгляду справ, що становлять суспільний інтерес, кількості вилучених у відвідувачів суду, у тому числі учасників судових розглядів, заборонених предметів, доцільності оснащення судів у найближчій перспективі пристроями сигналізації.

Заступник голови Рівненського апеляційного суду Степан Шимків, суддя-секретар судової палати з розгляду кримінальних справ Тетяна Збитковська та суддя-секретар судової палати з розгляду цивільних справ Надія Ковальчук обговорили з суддями проблемні питання дотримання норм цивільного, кримінального й адміністративного законодавства, подискутували про зміни в процесуальних Кодексах.

Суддя Рівненського апеляційного суду Сергій Хилевич, який входить до складу Ради суддів України, поінформував присутніх про роботу Ради у 2025 році та підкреслив, що РСУ послідовно реалізовує свої повноваження та реагує на актуальні виклики, а на початку березня після перерви відбудеться ХХ черговий з’їзд України, й одним із питань порядку денного з’їзду буде обрання членів Вищої ради правосуддя на дві вакантних посади, що з’явилися після завершення повноважень членів ВРП, які призначалися з’їздом суддів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.