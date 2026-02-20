  1. Суд инфо

Верховный Суд переизбрал состав объединенной палаты Кассационного гражданского суда

17:46, 20 февраля 2026
Срок полномочий избранных судей установлен на три года.
В пятницу, 20 февраля, состоялось собрание судей Верховного Суда в Кассационном гражданском суде, на котором был избран состав объединенной палаты КГС ВС на следующие три года. В соответствии с частью 4 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Украины, в состав объединенной палаты входят по два судьи от каждой судебной палаты КЦС и председатель суда. Об этом сообщили в ВС.

По результатам голосования сформирован следующий состав ОП КЦС ВС:

- от Первой судебной палаты: секретарь палаты Дмитрий Луспеник и председательствующий постоянной коллегии судей Евгений Синельников;

- от Второй судебной палаты: секретарь палаты Андрей Зайцев и председательствующий постоянной коллегии Василий Крат;

- от Третьей судебной палаты: секретарь палаты Ирина Фаловская и председатель постоянной коллегии Андрей Грушицкий.

Также по должности в состав ОП КСС ВС входит председатель суда Марина Червинская.

Таким образом, состав ОП КСС ВС остался неизменным.

В то же время собрание судей определило, что трехлетний срок полномочий избранных судей ОП КСС ВС исчисляется с даты принятия решения об их избрании.

16 января 2026 года собрание судей ВС в КЦС установило предельный срок пребывания судьи в составе ОП КЦС ВС – три года. Ранее этот срок не был ограничен.

