  1. Суд інфо

Верховний Суд переобрав склад об’єднаної палати Касаційного цивільного суду

17:46, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Строк повноважень обраних суддів встановлено на три роки.
Верховний Суд переобрав склад об’єднаної палати Касаційного цивільного суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 20 лютого, відбулися збори суддів Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, на яких обрали склад об’єднаної палати КЦС ВС на наступні три роки. Відповідно до частини 4 статті 33 Цивільного процесуального кодексу України, до складу об’єднаної палати входять по два судді від кожної судової палати КЦС та голова суду. Про це повідомили в ВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами голосування сформовано такий склад ОП КЦС ВС:

- від Першої судової палати: секретар палати Дмитро Луспеник і головуючий постійної колегії суддів Євген Синельников;

- від Другої судової палати: секретар палати Андрій Зайцев і головуючий постійної колегії Василь Крат;

- від Третьої судової палати: секретар палати Ірина Фаловська і головуючий постійної колегії Андрій Грушицький.

Також за посадою до складу ОП КЦС ВС входить голова суду Марина Червинська.

Тож склад ОП КЦС ВС залишився незмінним.

Водночас збори суддів визначили, що трирічний строк повноважень обраних суддів ОП КЦС ВС обчислюється з дати прийняття рішення про їх обрання.

16 січня 2026 року збори суддів ВС у КЦС встановили граничний строк перебування судді у складі ОП КЦС ВС – три роки. Раніше цей строк не був обмежений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Верховний Суд Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]