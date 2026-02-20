Верховний Суд переобрав склад об’єднаної палати Касаційного цивільного суду

Строк повноважень обраних суддів встановлено на три роки.

У п’ятницю, 20 лютого, відбулися збори суддів Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, на яких обрали склад об’єднаної палати КЦС ВС на наступні три роки. Відповідно до частини 4 статті 33 Цивільного процесуального кодексу України, до складу об’єднаної палати входять по два судді від кожної судової палати КЦС та голова суду. Про це повідомили в ВС.

За результатами голосування сформовано такий склад ОП КЦС ВС:

- від Першої судової палати: секретар палати Дмитро Луспеник і головуючий постійної колегії суддів Євген Синельников;

- від Другої судової палати: секретар палати Андрій Зайцев і головуючий постійної колегії Василь Крат;

- від Третьої судової палати: секретар палати Ірина Фаловська і головуючий постійної колегії Андрій Грушицький.

Також за посадою до складу ОП КЦС ВС входить голова суду Марина Червинська.

Тож склад ОП КЦС ВС залишився незмінним.

Водночас збори суддів визначили, що трирічний строк повноважень обраних суддів ОП КЦС ВС обчислюється з дати прийняття рішення про їх обрання.

16 січня 2026 року збори суддів ВС у КЦС встановили граничний строк перебування судді у складі ОП КЦС ВС – три роки. Раніше цей строк не був обмежений.

