Консультация по правам монахини и налоговым спорам – ЕСПЧ завершил рассмотрение первого запроса Верховного Суда и принял к рассмотрению второй

ЕСПЧ рассмотрел первый запрос Верховного Суда об использовании кельи и принял к рассмотрению второй о санкциях для бизнеса, подчеркивая важность пропорциональности при наложении штрафов.

Большая Палата ЕСПЧ завершила рассмотрение первого запроса Верховного Суда, с которым он обратился в ЕСПЧ 25 июня 2025 года в рамках дела № 607/15144/20. Это дело касалось спора об определении права бывшей монахини на пользование кельей в помещении монастыря. Об этом сообщили в ВС.

Учитывая важность консультативного заключения, Председатель ЕСПЧ огласит его в открытом заседании, которое состоится 5 марта 2026 года в 12:00 по киевскому времени во Дворце прав человека в Страсбурге.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ЕСПЧ, доступном через веб-сайт ЕСПЧ. Детали – по ссылке.

В то же время ЕСПЧ принял к рассмотрению второй запрос Верховного Суда.

Запрос касается спора между частным предприятием и налоговым органом о правомерности и соразмерности штрафа, наложенного за продажу топлива и алкогольной продукции через РРО, зарегистрированный в налоговых органах, но не внесенный в приложения к лицензиям: предприятие считало санкцию несоразмерной своему статусу субъекта малого предпринимательства, тогда как налоговый орган настаивал на обязанности внести изменения в лицензии в месячный срок и доказанности нарушения (постановление Кассационного административного суда в составе ВС по делу №240/3843/24).

Запрос Верховного Суда касался того, может ли национальный суд, признав санкцию несоразмерной, применить меньшую санкцию, не предусмотренную законом, но соответствующую требованию пропорциональности.

16 февраля 2026 года коллегия Большой Палаты ЕСПЧ из пяти судей решила принять запрос к рассмотрению. На этом этапе коллегия решала только вопрос о его приемлемости.

