Консультація щодо прав монахині та податкових спорів – ЄСПЛ завершив розгляд першого запиту Верховного Суду та прийняв до розгляду другий

18:04, 20 лютого 2026
ЄСПЛ розглянув перший запит Верховного Суду про користування келією та прийняв до розгляду другий про санкції для бізнесу, підкреслюючи важливість пропорційності при накладенні штрафів.
Велика Палата ЄСПЛ завершила розгляд першого запиту Верховного Суду, з яким він звернувся до ЄСПЛ 25 червня 2025 року в межах справи № 607/15144/20. Ця справа стосувалася спору про визначення права колишньої монахині на користування келією у приміщенні монастиря. Про це повідомили в ВС.

Ураховуючи важливість консультативного висновку, Голова ЄСПЛ проголосить його у відкритому засіданні, яке відбудеться 5 березня 2026 року о 12:00 за київським часом у Палаці прав людини в Страсбурзі.

Засідання транслюватиметься в прямому ефірі на ютуб-каналі ЄСПЛ, доступному через вебсайт ЄСПЛ. Деталі – за посиланням.

Водночас ЄСПЛ прийняв до розгляду другий запит Верховного Суду.

Запит стосується спору між приватним підприємством та податковим органом про правомірність і пропорційність штрафу, накладеного за продаж палива й алкогольної продукції через РРО, зареєстрований у податкових органах, але не внесений до додатків до ліцензій: підприємство вважало санкцію неспівмірною зі своїм статусом суб’єкта малого підприємництва, тоді як податковий орган наполягав на обов’язку внести зміни до ліцензій у місячний строк і доведеності порушення (ухвала Касаційного адміністративного суду у складі ВС у справі №240/3843/24).

Запит Верховного Суду стосувався того, чи може національний суд, визнавши санкцію непропорційною, застосувати меншу санкцію, не передбачену законом, але таку, що відповідає вимозі пропорційності.

16 лютого 2026 року колегія Великої Палати ЄСПЛ з п’яти суддів вирішила прийняти запит до розгляду. На цьому етапі колегія вирішувала як таке лише питання про його прийнятність.

