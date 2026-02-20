Запорожский окружной административный суд подвел итоги 2025 года – почти 76% исков удовлетворено против органов власти

В 2025 году суд рассмотрел 83,9% дел, находившихся в производстве, а общее количество материалов на рассмотрении превысило 17 тысяч.

Фото: Запорожский окружной административный суд

В Запорожском окружном административном суде состоялось общее собрание трудового коллектива под председательством главы суда Олега Прудивуса, в ходе которого были подведены итоги работы учреждения за 2025 год. В мероприятии также принял участие председатель Третьего апелляционного административного суда Анатолий Коршун. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По словам Олега Прудивуса, отчетный период проходил в условиях военного положения и сопровождался значительными вызовами для осуществления административного судопроизводства.

Согласно статистическим данным, в 2025 году на рассмотрении суда находились 17 404 административных дела, исковые заявления и материалы. Из них 15 014 поступили в отчетном периоде — это на 4,4% больше, чем в 2024 году (14 382). Рассмотрено 14 608 материалов, что составляет 83,9% от общего количества дел в производстве.

Из 11 049 рассмотренных исков физических и юридических лиц к субъектам властных полномочий удовлетворено почти 76%. По словам председателя суда, деятельность учреждения была направлена на проверку законности действий органов власти и защиту прав граждан в сфере публично-правовых отношений.

Наибольшую долю среди дел составили споры о реализации публичной политики в сферах труда, занятости, социальной защиты и жилищной политики — 52,8%. На втором месте — споры по вопросам администрирования налогов и сборов (15,7%), на третьем — дела, возникающие из отношений публичной службы (15,1%).

Отдельно сообщается о состоянии материально-технического обеспечения суда, работе с обращениями граждан и запросами на доступ к публичной информации. Подчеркивается важность вежливого отношения к посетителям и значение доверия общества к судебной власти.

Несмотря на нагрузку и военное положение, коллектив суда проводил мероприятия по повышению правовой культуры молодежи: дни открытых дверей для студентов, конкурс рисунков «Суд глазами ребенка», экскурсии для старшеклассников Запорожья.

Руководитель аппарата суда Любовь Балика отчиталась о работе аппарата и поблагодарила работников за организационное обеспечение деятельности суда. Также заслушали отчеты начальника отдела управления персоналом Натальи Заболотной и начальника отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Елены Смир.

Председатель Третьего апелляционного административного суда Анатолий Коршун оценил результаты работы учреждения в условиях военного положения и обратил внимание на показатель отмененных и измененных решений как критерий качества судебной деятельности. По его словам, Запорожский окружной административный суд имеет образцовые показатели как в пределах Днепропетровского апелляционного административного округа, так и среди административных судов Украины.

Участники собрания отметили, что количественные и качественные показатели работы выполнены на должном уровне, в то же время подчеркнули необходимость дальнейшего повышения оперативности рассмотрения дел и соблюдения процессуальных сроков.

