Запорізький окружний адміністративний суд підбив підсумки 2025 року – майже 76% позовів задоволено проти органів влади

У 2025 році суд розглянув 83,9% справ, що перебували у провадженні, а загальна кількість матеріалів на розгляді перевищила 17 тисяч.

Фото: Запорізький окружний адміністративний суд

У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися загальні збори трудового колективу під головуванням очільника суду Олега Прудивуса, під час яких підбили підсумки роботи установи за 2025 рік. У заході також взяв участь голова Третього апеляційного адміністративного суду Анатолій Коршун. Про це розповіли в пресслужбі суду.

За словами Олега Прудивуса, звітний період проходив в умовах воєнного стану та супроводжувався значними викликами для здійснення адміністративного судочинства.

Згідно зі статистичними даними, у 2025 році на розгляді суду перебували 17 404 адміністративні справи, позовні заяви та матеріали. Із них 15 014 надійшли у звітному періоді — це на 4,4% більше, ніж у 2024 році (14 382). Розглянуто 14 608 матеріалів, що становить 83,9% від загальної кількості справ у провадженні.

Із 11 049 розглянутих позовів фізичних та юридичних осіб до суб’єктів владних повноважень задоволено майже 76%. За словами голови суду, діяльність установи була спрямована на перевірку законності дій органів влади та захист прав громадян у сфері публічно-правових відносин.

Найбільшу частку серед справ становили спори щодо реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості, соціального захисту та житлової політики — 52,8%. На другому місці — спори з питань адміністрування податків і зборів (15,7%), на третьому — справи, що виникають із відносин публічної служби (15,1%).

Окремо поінформовано про стан матеріально-технічного забезпечення суду, роботу зі зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації. Наголошено на важливості ввічливого ставлення до відвідувачів та значенні довіри суспільства до судової влади.

Попри навантаження та воєнний стан, колектив суду проводив заходи з підвищення правової культури молоді: дні відкритих дверей для студентів, конкурс малюнків «Суд очима дитини», екскурсії для старшокласників Запоріжжя.

Керівник апарату суду Любов Балика прозвітувала про роботу апарату та подякувала працівникам за організаційне забезпечення діяльності суду. Також заслухали звіти начальника відділу управління персоналом Наталії Заболотньої та начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Олени Смир.

Голова Третього апеляційного адміністративного суду Анатолій Коршун оцінив результати роботи установи в умовах воєнного стану та звернув увагу на показник скасованих і змінених рішень як критерій якості судової діяльності. За його словами, Запорізький окружний адміністративний суд має взірцеві показники як у межах Дніпропетровського апеляційного адміністративного округу, так і серед адміністративних судів України.

Учасники зборів зазначили, що кількісні та якісні показники роботи виконані на належному рівні, водночас наголосили на необхідності подальшого підвищення оперативності розгляду справ та дотримання процесуальних строків.

Фото: Запорізький окружний адміністративний суд

