Совет судей Украины объявил дату и ключевые вопросы ХХ съезда судей Украины

15:22, 25 февраля 2026
В Киеве состоится ХХ съезд судей Украины: в повестке дня — назначение судей КСУ и избрание членов ВСП.
ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва состоится. Об этом сообщил Совет судей Украины.

Предварительно в повестку дня съезда включен ряд кадровых и отчетных вопросов:

  • О назначении судей Конституционного Суда Украины;
  • Об избрании двух членов Высшего совета правосудия;
  • Об избрании Совета судей Украины;
  • Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;
  • Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;
  • Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности относительно организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности органов судебной власти.

Съезд судей Рада судей Украины

