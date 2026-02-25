Совет судей Украины объявил дату и ключевые вопросы ХХ съезда судей Украины
15:22, 25 февраля 2026
В Киеве состоится ХХ съезд судей Украины: в повестке дня — назначение судей КСУ и избрание членов ВСП.
ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва состоится. Об этом сообщил Совет судей Украины.
Предварительно в повестку дня съезда включен ряд кадровых и отчетных вопросов:
- О назначении судей Конституционного Суда Украины;
- Об избрании двух членов Высшего совета правосудия;
- Об избрании Совета судей Украины;
- Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;
- Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;
- Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности относительно организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности органов судебной власти.
