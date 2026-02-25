Совет судей Украины объявил дату и ключевые вопросы ХХ съезда судей Украины

В Киеве состоится ХХ съезд судей Украины: в повестке дня — назначение судей КСУ и избрание членов ВСП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва состоится. Об этом сообщил Совет судей Украины.

Предварительно в повестку дня съезда включен ряд кадровых и отчетных вопросов:

О назначении судей Конституционного Суда Украины;

Об избрании двух членов Высшего совета правосудия;

Об избрании Совета судей Украины;

Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;

Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;

Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности относительно организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности органов судебной власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.