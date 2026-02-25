Рада суддів України оголосила дату та ключові питання ХХ з’їзду суддів України
15:22, 25 лютого 2026
У Києві відбудеться ХХ з’їзд суддів України: на порядку денному — призначення суддів КСУ та обрання членів ВРП.
ХХ черговий з’їзд суддів України після перерви відбудеться. Про це повідомила Рада суддів України.
Попередньо до порядку денного з’їзду включено низку кадрових та звітних питань:
- Про призначення суддів Конституційного Суду України;
- Про обрання двох членів Вищої ради правосуддя;
- Про обрання Ради суддів України;
- Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;
- Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність;
- Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.
