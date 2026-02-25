Совет судей проведет заседание 2 марта: что рассмотрят

Совет судей рассмотрит семь вопросов, в частности касающихся судейской этики, изменений во внутренние положения, полномочий консультативных органов и соответствия кандидатов в Конституционный Суд требованиям законодательства.

Совет судей Украины сообщает о заседании, которое состоится 2 марта в 10:00.

На повестку дня вынесено семь вопросов:

Об утверждении Комментария к Кодексу судейской этики, утверждённого решением ХХ очередного съезда судей Украины от 18 сентября 2024 года. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда. Об обеспечении непрерывности полномочий членов первого состава Консультативной группы экспертов по квоте съезда судей. О внесении изменений в Положение о порядке изготовления, учёта, выдачи, замены и уничтожения удостоверений судей, судей, назначенных на административные должности, судей в отставке, утверждённого решением Совета судей Украины от 01 августа 2024 года № 23. О соответствии лиц, выразивших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». О некоторых вопросах выполнения судами требований Закона Украины «Об обращениях граждан». Разное.

Заседание Совета судей Украины состоится в помещении Верховного Суда (ул. П. Орлика, 8, г. Киев) и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

