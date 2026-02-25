Рада суддів проведе засідання 2 березня: що розглянуть

РСУ розгляне сім питань, зокрема щодо суддівської етики, змін до внутрішніх положень, повноважень дорадчих органів і відповідності кандидатів до Конституційного Суду вимогам законодавства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів Україні повідомляє про засідання, яке відбудеться 2 березня о 10:00.

На порядок денний винесено сім питань:

1. Про затвердження Коментаря до Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням XХ чергового з'їзду суддів України від 18 вересня 2024 року.

2. Щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

3. Про забезпечення безперервності повноважень членів першого складу Дорадчої групи експертів за квотою з’їзду суддів.

4. Про внесення змін до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, затвердженого рішенням Ради суддів України від 01 серпня 2024 року № 23.

5. Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

6. Про деякі питання виконання судами вимог Закону України "Про звернення громадян".

7. Різне.

Засідання Ради суддів України відбудеться в приміщенні Верховного Суду (вул. П. Орлика, 8, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.