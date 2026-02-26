  1. Суд инфо

Конкурс в Одесский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

20:12, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Комиссии отметили, что на еще одного кандидата ожидает собеседование в пленарном составе ВККС.
Конкурс в Одесский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам квалификационного оценивания 25 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Тишко Дмитрий Анатольевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса до 3 марта 2026 года;

Баранкевич Валерия Олеговна — 654,73 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Сиянко Виктор Николаевич — 718,2 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Курбанова Альфия Рауфовна — 741,3 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 31 кандидатом: 9 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.

Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]