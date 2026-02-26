Конкурс в Одесский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

В Комиссии отметили, что на еще одного кандидата ожидает собеседование в пленарном составе ВККС.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 25 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Тишко Дмитрий Анатольевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса до 3 марта 2026 года;

Баранкевич Валерия Олеговна — 654,73 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Сиянко Виктор Николаевич — 718,2 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Курбанова Альфия Рауфовна — 741,3 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 31 кандидатом: 9 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

