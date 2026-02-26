Конкурс до Одеського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

У Комісії зазначили, що на ще одного кандидата очікує співбесіда у пленарному складі ВККС.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 25 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Тішко Дмитро Анатолійович - Оголошено перерву в розгляді питання до 3 березня 2026 року

Баранкевич Валерія Олегівна - 654,73 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сіянко Віктор Миколайович - 718,2 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Курбанова Альфія Рауфівна - 741,3 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 31 кандидатами: 9 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 11 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

