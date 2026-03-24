Конкурс в ВАКС: ВККС обобщила информацию о результатах участников и их текущем статусе

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что продолжается конкурс на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

На официальном сайте Комиссии были созданы и обнародованы данные, в которых обобщена информация о результатах участников конкурса и их текущем статусе.

«Обновление направлено на обеспечение прозрачности конкурсной процедуры и доступа к информации о кандидатах на судейские должности в Высшем антикоррупционном суде», — заявили в ВККС.

Отмечается, что для участия в конкурсе в Комиссию обратились 205 кандидатов. К прохождению квалификационного оценивания допущены 158 человек.

142 кандидата — успешно сдали тест по истории украинской государственности;

131 — успешно сдали тест по знаниям в сфере права и специализации;

87 — успешно сдали тест когнитивных способностей;

73 — успешно выполнили практическое задание;

22 — успешно прошли специальное совместное заседание ВККСУ и ГРМЭ.

