Конкурс до ВАКС: ВККС узагальнила інформацію про результати учасників та їхній поточний статус

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що триває конкурс на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

На офіційному сайті Комісії було створено та оприлюднено дані, де узагальнено інформацію про результати учасників конкурсу та їхній поточний статус.

«Оновлення спрямоване на забезпечення прозорості конкурсної процедури та доступу до інформації про кандидатів на суддівські посади у Вищому антикорупційному суді», - заявили у ВККС.

Зазначається, що для участі в конкурсі до Комісії звернулися 205 кандидатів. До проходження кваліфікаційного оцінювання допущено 158 осіб.

142 кандидати - успішно склали тест з історії української державності;

131 - успішно склали тест зі знань у сфері права та спеціалізації;

87 - успішно склали тест когнітивних здібностей;

73 - успішно виконали практичне завдання;

22 - успішно пройшли спеціальне спільне засідання ВККСУ та ГРМЕ.

