Верховный Суд присоединился к программе подготовки судей ВАКС

Председатель ВС Станислав Кравченко акцентировал, что в условиях военного положения коррупционные уголовные правонарушения по уровню общественной опасности фактически приравниваются к преступлениям против основ национальной безопасности.

Во время открытия программы подготовки судей Высшего антикоррупционного суда Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что проведение такого мероприятия является свидетельством способности национальной судебной системы не только выполнять свои функции в условиях военного положения, но и неукоснительно соблюдать требования закона во всех аспектах деятельности, в частности относительно непрерывного профессионального развития судей. Об этом сообщил ВС.

Председатель ВС обратил внимание на значительную нагрузку на судебную систему. Так, по статистическим данным, в 2025 году на рассмотрении в судах всех инстанций и юрисдикций находилось около 5,8 млн дел, из которых рассмотрено 4,6 млн. При этом ежегодно в суды поступает ориентировочно от 800 тыс. до 1 млн уголовных производств, часть из которых рассматривается судьями Высшего антикоррупционного суда. По его словам, эти показатели отражают объем работы и масштаб ответственности, в рамках которого осуществляется правосудие, однако ключевым остается не только количество, но и качество рассмотрения дел.

Отдельно Станислав Кравченко акцентировал, что в условиях военного положения коррупционные уголовные правонарушения по уровню общественной опасности фактически приравниваются к преступлениям против основ национальной безопасности, поскольку подрывают доверие граждан к государственным институтам и ослабляют обороноспособность страны. В этом контексте особое значение приобретает эффективная деятельность антикоррупционных государственных органов и судебной власти.

В то же время, отметил Председатель ВС, при рассмотрении коррупционных уголовных правонарушений суды сталкиваются со сложными процессуальными и материально-правовыми вопросами, решение которых напрямую зависит от профессионального уровня судей. Вместе с тем Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд должны обеспечивать единство подходов в правоприменении и руководствоваться одинаковыми стандартами при решении тех или иных проблемных вопросов.

Также Станислав Кравченко обратил внимание, что программа подготовки охватывает широкий спектр актуальных вопросов, в частности относительно разграничения коррупционных преступлений, применения института соглашений, назначения наказания, исследования доказательств, а также финансового контроля и конфискации активов с учетом права Европейского Союза.

Отдельное внимание будет уделено институциональному развитию суда, организации судебных процессов и изучению международного опыта. Участники также рассмотрят практику Европейского суда по правам человека, вопросы осуществления производства при отсутствии обвиняемого и оценки противоречивых экспертных заключений.

Кроме того, программа содержит темы, касающиеся профессиональной устойчивости судей, в частности предотвращения профессионального выгорания, а также вызовов, связанных с цифровизацией правосудия.

Таким образом, подготовка судей охватывает все ключевые аспекты осуществления правосудия — материальные, процессуальные, организационные и профессиональные.

В рамках программы первого дня подготовки судей ВАКС судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Егор Краснов представил Заключение Консультативного совета европейских судей № 28 (2025) «О важности благополучия судей для осуществления правосудия». Он подчеркнул, что проблемы, затронутые в этом документе, не являются уникальными для Украины. Они характерны для всех государств — членов Совета Европы, хотя и имеют разные проявления в зависимости от национального контекста.

В центре выступления судьи было определение понятия «благополучие судей», которое в Заключении КСЕС № 28 (2025) рассматривается как непрерывный процесс, позволяющий судьям эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, сохраняя надлежащий уровень физического и психологического состояния и соблюдая принципы независимости, беспристрастности и добросовестности. Благополучие рассматривается как многомерное явление, сочетающее как положительные аспекты — вовлеченность в работу, мотивацию, удовлетворенность профессиональной деятельностью, так и негативные, такие как стресс, тревожность, депрессия, профессиональное выгорание и стигматизация.

Егор Краснов обозначил факторы, которые поддерживают благополучие даже в условиях высокой нагрузки. Среди них — общественная значимость судебной работы, автономия и независимость в принятии решений, интеллектуальная сложность деятельности, возможности профессионального развития, карьерные гарантии, а также коллегиальность и поддержка внутри судебного сообщества. Важную роль играет и общественное признание, которое непосредственно влияет на мотивацию и ощущение профессиональной ценности.

Анализируя вызовы судебной деятельности, Егор Краснов обратил внимание на то, что в Заключении КСЕС № 28 (2025) они систематизированы по трем направлениям — структурное, процедурное и социальное давление. Речь идет, в частности, о чрезмерной нагрузке, длительном рабочем дне и жестких временных рамках, которые влияют на качество и обоснованность судебных решений, а также на возможность надлежащей подготовки к их принятию. В этом контексте он подчеркнул, что такие условия могут создавать риски для реализации права на справедливый суд в разумный срок.

Докладчик также остановился на усложнении правовых систем, росте количества дел и объема материалов, подлежащих анализу, что дополнительно усиливает нагрузку на судей. Отдельным фактором он назвал влияние травматического материала в делах, в частности уголовных и семейных, что может приводить к повышенному уровню стресса у судей. Такие дела, как правило, связаны с тяжкими преступлениями, насилием, вопросами опеки над детьми и другими сложными жизненными обстоятельствами. По словам Егора Краснова, такой опыт может приводить к вторичной травматизации и существенно ухудшать самочувствие.

Судья рассмотрел вопрос использования искусственного интеллекта и других вспомогательных технологий в правосудии. Он предупредил, что в условиях повышенного стресса и перегрузки возрастает риск чрезмерного доверия к таким инструментам. Это может проявляться в принятии автоматизированных подсказок без должной проверки, использовании недостоверных данных и потере контроля над процессом принятия решений. Неправильное внедрение технологий способно ослаблять автономию судьи и влиять на его профессиональную уверенность.

Наряду с этим Егор Краснов обозначил более широкий спектр факторов, влияющих на благополучие судей. Среди них — недостаточное финансирование судебной власти, которое напрямую связано с доступом к правосудию и соблюдением разумных сроков рассмотрения дел, кадровый дефицит и сложности с удержанием работников аппаратов судов, политическое давление, а также угрозы личной безопасности судей. Дополнительными вызовами являются влияние социальных сетей, усиливающих общественное давление, а также условия войны, создающие как физические, так и психологические риски для осуществления правосудия.

Отдельное внимание судья уделил проблеме стигматизации судебной профессии. По его словам, общественные стереотипы, усиленные медийной средой, формируют предвзятое отношение к судьям и влияют не только на доверие к судебной власти, но и на внутреннее состояние самих судей. Это может вызывать чувство изоляции, ограничивать открытую коммуникацию и усложнять обсуждение вопросов профессиональной нагрузки и стресса. В этом контексте важным является формирование культуры открытости, дестигматизация темы благополучия и развитие поддержки внутри судебного сообщества.

Завершая выступление, Егор Краснов обратил внимание на рекомендации КСЕС, которые предусматривают комплексный подход к обеспечению благополучия судей. Речь идет, в частности, о признании благополучия необходимым условием осуществления правосудия, создании эффективных систем управления в судебной власти, предотвращении чрезмерной нагрузки, обеспечении физической, психологической и цифровой безопасности, преодолении стигматизации, развитии кадровой политики, а также доступе к обучению и индивидуальной поддержке. Судья подчеркнул, что благополучие судей должно рассматриваться как инвестиция государства в независимость, беспристрастность и качество судебной системы.

