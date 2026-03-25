  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Заместитель председателя КУС ВС Наталья Антонюк объяснила ключевые проблемы рассмотрения коррупционных дел

15:20, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья ВС Наталья Антонюк обозначила специфику рассмотрения дел о коррупционных преступлениях и актуальные правовые позиции.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк открыла профессиональную дискуссию по разграничению коррупционных преступлений и специфике рассмотрения этой категории дел, которая проходит в рамках подготовки судей Высшего антикоррупционного суда, проводимой Национальной школой судей Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В своем вступительном слове Наталья Антонюк подчеркнула важность постоянного диалога между судьями двух судов: Верховного Суда и ВАКС. По ее словам, такое обсуждение дискуссионных правовых вопросов позволяет своевременно реагировать на проблемы, поскольку коррупционные дела очевидно имеют определенную специфику рассмотрения.

Судья выделила ключевые проблемы, усложняющие работу судов:

  • поочередная неявка участников в судебное заседание;
  • подача значительного количества объемных ходатайств, которые дублируют друг друга;
  • многократная или многодневная продолжительность выступлений участников и возможность суда их ограничивать и т.д.

Отдельное внимание спикер обратила на то, что процессуальный закон не может предусмотреть абсолютно все случаи, возникающие в ходе рассмотрения. Однако он определяет принципы процесса, которые являются фундаментом для деятельности суда. Процессуальный закон является живым инструментом в руках судей.

Докладчица обратила внимание на выводы КУС ВС по делу № 686/5214/15-к (производство № 51-3953км18), которое касается ст. 369-2 УК Украины. Так, в этом деле Суд констатировал, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 369-2 Кодекса, может быть любое лицо, которое в представлении того, кто осуществляет подкуп, способно оказать реальное влияние на должностное лицо, уполномоченное совершить или воздержаться от совершения действий, за которые предоставляется неправомерная выгода. То обстоятельство, что такое лицо является должностным лицом, в полномочия которого не входит решение вопроса, в котором заинтересован взяткодатель, не исключает возможности для него быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 369-2 УК Украины.

Также важным является вывод о разграничении преступления, предусмотренного ст. 368 УК Украины, и преступления, предусмотренного ст. 369-2 УК Украины, для чего определяющим является выяснение вопроса, входит ли совершение действия (бездействия) в полномочия лица, которому передается неправомерная выгода.

Наталья Антонюк также обратила внимание на то, что в одном из производств КУС ВС указал, что фотографирование и сохранение изображений из мессенджеров на мобильном телефоне не требуют специальных знаний, поэтому если такие действия совершены оперативным сотрудником, нет оснований считать недопустимыми полученные доказательства (дело № 285/3755/20 (производство № 51-611км25)).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КУС ВС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]