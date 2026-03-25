  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

Заступник голови ККС ВС Наталія Антонюк пояснила, ключові проблеми розгляду корупційних справ

15:20, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддя ВС Наталія Антонюк окреслила специфіку розгляду справ щодо корупційних злочинів й актуальні правові позиції.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк відкрила фахову дискусію щодо розмежування корупційних злочинів та специфіки розгляду цієї категорії справ, яка триває в межах підготовки суддів Вищого антикорупційного суду, що проводиться Національною школою суддів України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У своєму вступному слові Наталія Антонюк наголосила на важливості постійного діалогу між суддями обох судів: Верховного Суду та ВАКС. За її словами, таке обговорення дискусійних правових питань дає можливість вчасно реагувати на проблеми, адже корупційні справи вочевидь мають певну специфіку розгляду.

Суддя виокремила ключові проблеми, що ускладнюють роботу судів:

- почергова неявка учасників у судове засідання;

- заявлення значної кількості обʼємних клопотань, які дублюють одне одного;

- кількагодинна або кількаденна тривалість виступів учасників і можливість суду їх обмежити тощо.

Окрему увагу спікерка звернула на те, що процесуальний закон не може передбачити абсолютно всі випадки, які виникають в ході розгляду. Однак він визначає принципи процесу, які є фундаментом для діяльності суду. Процесуальний закон є живим інструментом у руках суддів.

Доповідачка звернула увагу на висновки ККС ВС у справі № 686/5214/15-к (провадження № 51-3953км18), яка стосується ст. 369-2 КК України. Так, у цій справі Суд констатував, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 Кодексу, може бути будь-яка особа, яка в уяві того, хто здійснює підкуп, здатна здійснити реальний вплив на службову особу, уповноважену вчинити або утриматися від вчинення дій, за які надається неправомірна вигода. Та обставина, що така особа є службовою особою, в повноваження якої не входить вирішення питання, у якому зацікавлений хабародавець, не виключає можливості для неї бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України.

Також важливим є висновок про відмежування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, від злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України, для чого визначальним є з’ясування питання, чи входить вчинення дії (бездіяльності) до повноважень особи, якій передається неправомірна вигода.

Наталія Антонюк також звернула увагу на те, що в одному із проваджень ККС ВС зазначив, що фотографування і збереження зображень з месенджерів на мобільному телефоні не потребують спеціальних знань, тож якщо такі дії вчинені оперативним працівником, немає підстав вважати недопустимими здобуті докази (справа № 285/3755/20 (провадження № 51-611км25)).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ККС ВС

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]