Международное налоговое право: судьи Верховного Суда прошли специализированное обучение

Судьи анализировали взаимодействие украинского законодательства с нормами ЕС и практикой Суда ЕС.

Судьи Верховного Суда приняли участие в Международной программе по развитию налогового потенциала для судей административных судов Украины. Об этом информирует ВС.

Подводя итоги восьмого виртуального семинара «Разрешение споров по международному налоговому праву» в рамках второго этапа Международной программы, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин подчеркнул ключевые аспекты программы и отметил важность профессионального обмена.

Украинские судьи не только получали знания, но и активно представляли собственную практику и видение развития доктрины международного налогового права. Такой диалог показал, что украинская административная юстиция является равноправным участником международного профессионального сообщества.

Спикер отметил, что этот курс способствовал систематизации подходов к толкованию международных налоговых норм, углублению понимания транснациональных налоговых процессов и получению практических инструментов для рассмотрения дел с международным элементом. Для административной юстиции это имеет принципиальное значение, поскольку налоговые споры всегда находятся на пересечении фискального интереса государства и защиты имущественных прав лица. От качества судебного решения зависит не только результат конкретного дела, но и уровень доверия общества к суду, стабильность экономических отношений и предсказуемость правовой среды.

По словам председателя КАС ВС, участие в этом проекте позволило интегрировать лучшие международные практики в национальный правовой контекст. Это помогло осмыслить опыт других государств через призму украинского законодательства, национальной судебной практики и конституционных основ правопорядка.

Игорь Дашутин выразил благодарность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за поддержку этого уникального проекта, партнерам программы, а также всем судьям — участникам мероприятия за высокий уровень профессиональной вовлеченности, открытость к дискуссии и стремление к развитию.

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда в составе Верховного Суда — научный руководитель курса Раиса Ханова отметила, что сфера налогообложения бесконечна в своем развитии. Наше ключевое задание — найти баланс в каждом налоговом деле, воплощая высокие стандарты ОЭСР и принципы справедливости правового сообщества ЕС, чтобы международное налогообложение было прозрачным и понятным для бизнеса и эффективным для государства.

Докладчица поздравила участников курса с успешным завершением общего учебного пути, который начался еще в октябре 2022 года. По ее словам, этот проект заложил новый фундамент в архитектуре украинского правосудия. «Благодаря живому общению и практической работе мы получили неоценимый опыт для рассмотрения сложных дел по международному налогообложению», — отметила судья.

Раиса Ханова также выразила благодарность партнерам за возможность обмена опытом в Чехии, Австрии и Франции. «Общаясь с коллегами с разных континентов, мы убедились: единой в мире является не только язык мира, но и язык налоговых правил и принципов», — подытожила секретарь палаты.

Судья Верховного Суда в Кассационном административном суде — основатель курса и модератор мероприятия Наталья Блаживская выразила благодарность коллегам и партнерам за поддержку идеи проведения уникального курса по международному налогообложению для судей. По ее словам, опыт участия в международных программах четко показал: судьям необходима специализированная подготовка, учитывающая сложность налоговых споров и глобальную архитектуру современного налогообложения.

Отдельно докладчица поблагодарила команду ОЭСР, в частности Томаса Балко и Лорана Сикермана, за поддержку идеи создания курса. Несмотря на вызовы полномасштабной войны рф против Украины, обучение, начатое осенью 2022 года, превратилось в мощную платформу, поскольку к диалогу присоединились 100 участников, среди которых — судьи из разных стран.

В мире, где корпорации работают в десятках юрисдикций одновременно, судебные решения не могут формироваться в изоляции. Совместное обучение укрепляет доверие между правовыми системами, помогает предотвращать ошибки и обеспечивает единство судебной практики. Предсказуемость правоприменения даже в самые сложные времена — это фундамент стабильности для бизнеса и государства.

«Настоящая интеграция начинается с людей, профессионального доверия и открытого диалога. Налоговые правила могут быть национальными, но справедливость и верховенство права — всегда глобальные», — подытожила спикер.

Также с успешным завершением курса участников поздравили судьи-лекторы, в частности судья Федерального верховного суда Швейцарии Михаэль Бойш, судья Верховного суда Испании Рафаэль Толедано Кантеро, судья Федерального финансового суда Австрии Маркус Кнехтль, судья Административного суда Вроцлава (Польша) Дагмара Доминик-Огиньска.

Это мероприятие завершило вторую фазу программы, которая основывается на знаниях, полученных в ходе предыдущих модулей, и сосредоточена на практическом применении и обмене опытом между коллегами.

Во время семинара, посвященного вопросам налога на добавленную стоимость, участники проанализировали взаимодействие законодательства ЕС (в частности прецедентного права Суда справедливости ЕС) с национальными нормами государств-членов. Особое внимание уделили практическим аспектам: санкциям, мерам борьбы со злоупотреблениями и мошенничеством. Эти вопросы являются критически важными для Украины в контексте актуальной административной нагрузки.

В завершение участники обучения получили сертификаты.

