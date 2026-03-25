Міжнародне податкове право: судді Верховного Суду пройшли спеціалізоване навчання

Судді аналізували взаємодію українського законодавства з нормами ЄС і практикою Суду ЄС.

Судді Верховного Суду взяли участь у Міжнародній програмі з розвитку податкового потенціалу для суддів адміністративних судів України. Про це інформує ВС.

Підбиваючи підсумки восьмого віртуального семінару «Вирішення спорів з міжнародного податкового права» у рамках другого етапу Міжнародної програми, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін наголосив на ключових аспектах програми та відзначив важливість професійного обміну.

Українські судді не лише здобували знання, а й активно презентували власну практику та бачення розвитку доктрини міжнародного податкового права. Такий діалог засвідчив, що українська адміністративна юстиція є рівноправним учасником міжнародної професійної спільноти.

Спікер зазначив, що цей курс сприяв систематизації підходів до тлумачення міжнародних податкових норм, поглибленню розуміння транснаціональних податкових процесів та отриманню практичних інструментів для розгляду справ із міжнародним елементом. Для адміністративної юстиції це має принципове значення, адже податкові спори завжди перебувають на перетині фіскального інтересу держави та захисту майнових прав особи. Від якості судового рішення залежить не лише результат конкретної справи, а й рівень довіри суспільства до суду, стабільність економічних відносин і передбачуваність правового середовища.

За словами очільника КАС ВС, участь у цьому проєкті дала змогу інтегрувати найкращі міжнародні практики в національний правовий контекст. Це допомогло осмислити досвід інших держав крізь призму українського законодавства, національної судової практики та конституційних засад правопорядку.

Ігор Дашутін висловив вдячність Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за підтримку цього унікального проєкту, партнерам програми, усім суддям – учасникам заходу за високий рівень професійної залученості, відкритість до дискусії та прагнення до розвитку.

Секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду – науковий керівник курсу Раїса Ханова зазначила, що сфера оподаткування – нескінченна у своєму розвитку. Наше ключове завдання – знайти баланс у кожній податковій справі, втілюючи високі стандарти ОЕСР та принципи справедливості правової спільноти ЄС, щоб міжнародне оподаткування було прозорим і зрозумілим для бізнесу та ефективним для держави.

Доповідачка привітала учасників курсу з успішним завершенням спільного навчального шляху, який розпочався ще в жовтні 2022 року. За її словами, цей проєкт заклав новий фундамент в архітектурі українського правосуддя. «Завдяки живому спілкуванню та практичній роботі ми здобули неоціненний досвід для розгляду складних справ з міжнародного оподаткування», – зазначила суддя.

Раїса Ханова також висловила вдячність партнерам за можливість обміну досвідом у Чехії, Австрії та Франції. «Спілкуючись із колегами з різних континентів, ми переконалися: єдиною у світі є не лише мова миру, а й мова податкових правил і принципів», – підсумувала секретар палати.

Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді – засновник курсу та модератор заходу Наталія Блажівська висловила вдячність колегам і партнерам за підтримку ідеї проведення унікального курсу з міжнародного оподаткування для суддів. За її словами, досвід участі в міжнародних програмах чітко засвідчив: суддям необхідна спеціалізована підготовка, що враховує складність податкових спорів та глобальну архітектуру сучасного оподаткування.

Окремо доповідачка подякувала команді ОЕСР, зокрема Томасу Балко та Лорану Сікерману, за підтримку ідеї створення курсу. Попри виклики повномасштабної війни рф проти України навчання, розпочате восени 2022 року, розвинулося в потужну платформу, адже до діалогу долучилися 100 учасників, серед яких – судді з різних країн.

У світі, де корпорації працюють у десятках юрисдикцій одночасно, судові рішення не можуть формуватися в ізоляції. Спільні навчання будують довіру між правовими системами, допомагають запобігати помилкам і забезпечують єдність судової практики. Прогнозованість правозастосування навіть у найскладніші часи – це фундамент стабільності для бізнесу та держави.

«Справжня інтеграція починається з людей, професійної довіри та відкритого діалогу. Податкові правила можуть бути національними, але справедливість і верховенство права – завжди глобальні», – підсумувала спікерка.

Також з успішним завершенням курсу учасників привітали судді-лектори, зокрема суддя Федерального верховного суду Швейцарії Міхаель Бойш, суддя Верховного суду Іспанії Рафаель Толедано Кантеро, суддя Федерального фінансового суду Австрії Маркус Кнехтль, суддя Адміністративного суду Вроцлава (Польща) Дагмара Домінік-Огінська.

Цей захід завершив другу фазу програми, яка базується на знаннях, здобутих упродовж попередніх модулів, і зосереджена на практичному застосуванні та обміні досвідом між колегами.

Під час семінару, присвяченого питанням щодо податку на додану вартість, учасники проаналізували взаємодію законодавства ЄС (зокрема прецедентного права Суду справедливості ЄС) із національними нормами держав-членів. Особливу увагу приділили практичним аспектам: санкціям, заходам боротьби зі зловживаннями та шахрайством. Ці питання є критично важливими для України в контексті актуального адміністративного навантаження.

На завершення учасники навчання отримали сертифікати.

