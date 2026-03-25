Игоря Строгого избрали председателем Высшего антикоррупционного суда

Председателем Высшего антикоррупционного суда избрали Игоря Леонидовича Строгого. Соответствующее решение приняли собрания судей 25 марта 2026 года.

Согласно процедуре, главу суда избирают из числа судей учреждения путем голосования.

Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года.

Заместителем Председателя ВАКС избран Дмитрий Михайленко.

