Ігоря Строгого обрали головою Вищого антикорупційного суду

Строк повноважень голови суду становитиме три роки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головою Вищого антикорупційного суду обрали Ігоря Леонідовича Строгого. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня 2026 року.

Згідно з процедурою, голову суду обирають із числа суддів установи шляхом голосування.

Голова Вищого антикорупційного суду обирається строком на 3 роки.

Заступником Голови ВАКС обрано Дмитра Михайленка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.