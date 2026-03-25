Ігоря Строгого обрали головою Вищого антикорупційного суду
20:34, 25 березня 2026
Строк повноважень голови суду становитиме три роки.
Головою Вищого антикорупційного суду обрали Ігоря Леонідовича Строгого. Відповідне рішення ухвалили збори суддів 25 березня 2026 року.
Згідно з процедурою, голову суду обирають із числа суддів установи шляхом голосування.
Заступником Голови ВАКС обрано Дмитра Михайленка.
