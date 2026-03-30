Одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде — ВККС

18:28, 30 марта 2026
Еще одна кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидаток на должность судьи осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

По результатам заседания 30 марта Комиссией приняты следующие решения:

Коломиец Наталия Алексеевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Бальжик Елена Ивановна — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 47 кандидатами в Одесский апелляционный суд: 14 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 14 кандидатов — не подтвердили, с 19 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

