Судью Ореста Крамара избрали председателем Дрогобычского горрайонного суда Львовской области
17:55, 6 апреля 2026
Орест Крамар повторно возглавил Дрогобычский горрайонный суд Львовской области.
Дрогобычский горрайонный суд Львовской области сообщает, что 6 апреля состоялось собрание судей. Согласно требованиям статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», по результатам тайного голосования судьи единогласно избрали Ореста Крамара председателем суда.
Отмечается, что он будет занимать этот пост в течение трех лет.
фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.