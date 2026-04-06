  Суд инфо

Судью Ореста Крамара избрали председателем Дрогобычского горрайонного суда Львовской области

17:55, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Орест Крамар повторно возглавил Дрогобычский горрайонный суд Львовской области.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области сообщает, что 6 апреля состоялось собрание судей. Согласно требованиям статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», по результатам тайного голосования судьи единогласно избрали Ореста Крамара председателем суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что он будет занимать этот пост в течение трех лет.

фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]