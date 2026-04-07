Высший совет правосудия уволил двух судей, подавших заявления об отставке
10:54, 7 апреля 2026
Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим основаниям.
По результатам заседания 7 апреля ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Владимира Мельничука — с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Ирину Цимбал — с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева.
Решение принято на основании поданных ими заявлений об отставке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.