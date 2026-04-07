Высший совет правосудия уволил двух судей, подавших заявления об отставке

ВСП уволил в отставку двух судей.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим основаниям.

По результатам заседания 7 апреля ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Владимира Мельничука — с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Ирину Цимбал — с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева.

Решение принято на основании поданных ими заявлений об отставке.

