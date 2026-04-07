Вища рада правосуддя звільнила двох суддів, які подали заяви про відставку

ВРП звільнила у відставку двох суддів.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

За результатами засідання 7 квітня ВРП ухвалила рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Володимира Мельничука — з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Ірину Цимбал — з посади судді Дарницького районного суду міста Києва.

Рішення ухвалено на підставі поданих ними заяв про відставку.

