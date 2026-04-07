Вища рада правосуддя звільнила двох суддів, які подали заяви про відставку
10:54, 7 квітня 2026
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
За результатами засідання 7 квітня ВРП ухвалила рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Володимира Мельничука — з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
Ірину Цимбал — з посади судді Дарницького районного суду міста Києва.
Рішення ухвалено на підставі поданих ними заяв про відставку.
