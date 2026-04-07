ВСП внесет представление о назначении четырех судей в апелляционные и местный суды

В списке — назначения в апелляционные инстанции и Ровненский окружной административный суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в апелляционные суды и одного судьи в местный суд.

В частности, ВСП принял решение о внесении представления относительно:

Сакояна Дмитрия Ивановича — на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Супруна Александра Петровича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Чернопятова Станислава Владимировича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда;

Гломба Юрия Александровича — на должность судьи Ровненского окружного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.