ВСП внесет представление о назначении четырех судей в апелляционные и местный суды
Высший совет правосудия внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей в апелляционные суды и одного судьи в местный суд.
В частности, ВСП принял решение о внесении представления относительно:
Сакояна Дмитрия Ивановича — на должность судьи Запорожского апелляционного суда;
Супруна Александра Петровича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда;
Чернопятова Станислава Владимировича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда;
Гломба Юрия Александровича — на должность судьи Ровненского окружного административного суда.
