ВРП внесе подання про призначення чотирьох суддів до апеляційних і місцевого судів

У списку — призначення до апеляційних інстанцій та Рівненського окружного адмінсуду.

Вища рада правосуддя внесе Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до апеляційних судів та одного судді до місцевого суду.

Зокрема, ВРП ухвалила рішення про внесення подання стосовно:

Сакояна Дмитра Івановича – на посаду судді Запорізького апеляційного суду;

Супруна Олександра Петровича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду;

Черноп’ятова Станіслава Володимировича – на посаду судді Чернігівського апеляційного суду;

Гломба Юрія Олександровича – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду.

