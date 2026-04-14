Конкурс на должности судей КСУ по квоте Рады: обнародовано содержание письменного задания

Обнародовано письменное задание в рамках оценки уровня компетентности в сфере права кандидатов на должности судей КСУ.

Совещательная группа экспертов опубликовала задание, которое кандидаты на должность судьи КСУ выполняли 14 апреля во время письменной оценки уровня компетентности в сфере права.

Задание для письменной оценки разрабатывала внешняя группа международных экспертов, которые являются специалистами в сфере конституционализма.

Они разработали пять вариантов таких заданий, из которых случайным образом в прямом эфире был выбран пакет с заданием №1.

«ДГЭ публикует его содержание, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и понять суть задания, которое выполняли кандидаты», — говорится в заявлении.

ДГЭ напомнили, что на проведение письменной оценки было отведено 3 часа.

