Конкурс на посади суддів КСУ за квотою Ради: оприлюднили зміст письмового завдання
Дорадча група експертів опублікувала завдання, яке кандидати на посаду судді КСУ виконували 14 квітня під час письмового оцінювання рівня компетентності в сфері права.
Завдання для письмового оцінювання розробляла зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.
Вони розробили пʼять варіантів таких завдань, з яких випадковим чином в прямому ефірі було обрано пакет із завданням №1.
«ДГЕ публікує його зміст, щоб всі охочі могли ознайомитися з ним та зрозуміти суть завдання, яке виконували кандидати», - йдеться у заяві.
ДГЕ нагадали, що на проведення письмового оцінювання було відведено 3 години.
