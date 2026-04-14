  Суд инфо

Конституционализация административного судопроизводства как гарантия защиты основополагающих прав: лекция профессора Ларса Брокера

15:38, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины 9 апреля состоялась просветительская онлайн-лекция «Защита основополагающих прав через конституционализацию административного судопроизводства». Мероприятие стало продолжением дискуссии, начатой 26 февраля, которая была посвящена тонкостям разграничения полномочий между конституционной и административной юрисдикциями. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основным докладчиком этой серии лекций выступил президент Конституционной судебной палаты и Высшего административного суда федеральной земли Рейнланд-Пфальц (Германия) профессор Ларс Брокер.

Участие в мероприятии приняли и.о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи Конституционного Суда Украины Александр Водянников, Виктор Кичун, Галина Юровская, старший менеджер проектов IRZ Вольфрам Гертиг, юридический советник IRZ Геннадий Рыжков.

Мероприятие собрало широкую аудиторию, в частности судей судов системы судоустройства, прокуроров, представителей Национальной школы судей Украины, адвокатов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов учреждений высшего образования и самых молодых юристов — воспитанников Малой академии наук.

Первая встреча была посвящена концепции «альянса» двух юрисдикций. Вопрос о том, где заканчивается административное право и начинается конституционное, стал основой предыдущего выступления Ларса Брокера. Вторая — сосредоточена на взаимодействии конституционного и административного судопроизводства, судебной практике этих судов, конституционализации административного права и европеизации правосудия.

Докладчик подробно раскрыл особенности взаимодействия между юрисдикциями, отметив, что административные суды призваны в соответствии с их конституционной задачей обеспечить беспробельную защиту прав граждан в отношениях с государством и гарантировать реальное действие Конституции. Связанная с этим конституционализация административного права означает прежде всего «основополагающее закрепление прав» и их субъективизацию, где именно гражданин и его права находятся в центре внимания. Докладчик констатировал, что оба вида судопроизводства оказывают взаимное влияние и совместно способствуют дальнейшему развитию права.

Особое внимание профессор уделил инструментарию конституционализации административного права, который сегодня активно внедряется и на общеевропейском уровне.

Лектор подчеркнул, что основополагающие свободы права Европейского Союза и Хартия основных прав являются непосредственно применимым правом и должны соблюдаться и применяться административными и конституционными судами. В частности, было акцентировано внимание на необходимости соблюдения принципов практической эффективности и эквивалентности, а также обязанности толкования национального права в соответствии с принципами и требованиями права Европейского Союза.

Общей задачей административных судов и конституционного суда остается улучшение взаимодействия между необходимостью защиты индивидуальных основополагающих прав и объективным контролем законности, подытожил докладчик.

Судьи Конституционного Суда Украины выразили благодарность немецким коллегам за многолетнее плодотворное партнерство и открытость к профессиональному диалогу. Было подчеркнуто, что опыт Германии является неоценимым ориентиром на пути Украины к полноправному членству в Европейском Союзе. Отдельную благодарность судьи выразили немецкому народу и правительству Германии за их поддержку и всестороннюю помощь нашему государству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]