  1. Суд інфо

Конституціоналізація адміністративного судочинства як гарантія захисту засадничих прав: лекція професора Ларса Брокера

15:38, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Конституційному Суді України 9 квітня відбулася просвітницька онлайн-лекція «Захист засадничих прав через конституціоналізацію адміністративного судочинства». Захід став продовженням дискусії, розпочатої 26 лютого, яка була присвячена тонкощам розмежування повноважень між конституційною та адміністративною юрисдикціями. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Основним доповідачем цієї серії лекцій виступив президент Конституційної Судової Палати та Вищого адміністративного суду федеральної землі Рейнланд-Пфальц (Німеччина) професор Ларс Брокер.

Участь у заході взяли в. о. Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Конституційного Суду України Олександр Водянніков, Віктор Кичун, Галина Юровська, старший менеджер проєктів IRZ Вольфрам Гертіґ, юридичний радник IRZ Геннадій Рижков.

Захід зібрав широку авдиторію, зокрема, суддів судів системи судоустрою, прокурорів, представників Національної школи суддів України, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та наймолодших правників – вихованців Малої академії наук.

Перша зустріч була присвячена концепції „альянсу“ двох юрисдикцій. Питання про те, де закінчується адміністративне право і починається конституційне, стало основою попереднього виступу Ларса Брокера. Друга – зосереджена на взаємодії конституційного та адміністративного судочинства, судовій практиці цих судів, конституціоналізації адміністративного права та європеїзації правосуддя.

Промовець детально розкрив особливості взаємодії між юрисдикціями, зазначивши, що адміністративні суди покликані згідно з їх конституційним завданням забезпечити безпрогалинний захист прав громадян у відносинах із державою та гарантувати справжню дію Конституції. Пов’язана з цим конституціоналізація адміністративного права означає передусім „узасадничення прав“ та їх суб’єктивізацію, де саме громадянин та його права постають у центрі уваги. Доповідач констатував, що обидва судочинства здійснюють взаємний вплив та спільно сприяють подальшому розвиткові права.

Особливу увагу професор приділив інструментарію конституціоналізації адміністративного права, який сьогодні активно впроваджується і на загальноєвропейському рівні.

Лектор наголосив, що засадничі свободи права Європейського Союзу та Хартія засадничих прав є безпосередньо застосовуваним правом і мають бути дотримані та застосовані адміністративними і конституційним судами. Зокрема, було акцентовано на необхідності дотримання принципів практичної дієвості та еквівалентності, а також обов’язку здійснення тлумачення національного права у відповідності до засад та вимог права Європейського Союзу.

Спільним завдання адміністративних судів та конституційного суду залишається покращення взаємодії між потребою в захисті індивідуальних засадничих прав та об’єктивним контролем правомірності, підсумував промовець.

Судді Конституційного Суду України висловили вдячність німецьким колегам за багаторічне плідне партнерство та відкритість до фахового діалогу. Було наголошено, що досвід Німеччини є неоціненним дороговказом на шляху України до повноправного членства в Європейському Союзі. Окрему подяку судді висловили німецькому народові та Уряду Німеччини за їхню підтримку і всебічну допомогу нашій державі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд КСУ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]