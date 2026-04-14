Конкурс в Одесский апелляционный суд: Ольгу Демьянову ожидает собеседование

21:05, 14 апреля 2026
Кандидатка набрала 697,1 балла и ожидает окончательного решения Комиссии.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Одесском апелляционном суде Демьяновой Ольги Анатольевны.

По результатам квалификационного оценивания Ольга Демьянова набрала 697,1 балла. Решение коллегии — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 48 кандидатами: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 14 кандидатов — не подтвердили, с 18 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

