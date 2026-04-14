Конкурс до Одеського апеляційного суду: на Ольгу Дем’янову очікує співбесіда

Кандидатка набрала 697,1 бала та очікує остаточного рішення Комісії.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді в Одеському апеляційному суді Дем’янової Ольги Анатоліївни.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Ольга Дем’янова набрала 697,1 бала. Рішення колегії - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Як відомо, 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 48 кандидатами: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 14 кандидатів – не підтвердили, з 18 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

