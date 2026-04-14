Судьи КСУ и эксперты обсудили вопросы профессиональной этики и института отвода судьи

Исполняющий обязанности председателя КСУ Александр Петришин подчеркнул, что разработка и принятие Правил профессиональной этики судьи КСУ стали результатом последовательной внутренней работы Суда во взаимодействии с международными партнерами.

10 апреля состоялась тематическая диалоговая платформа «Правила профессиональной этики и стандарты отвода/самоотвода судьи Конституционного Суда Украины: обсуждение рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ». Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Мероприятие объединило судей Конституционного Суда Украины и судов системы судоустройства, представителей Высшего совета правосудия, национальных и международных экспертов по вопросам независимости судебной власти и судейской этики.

▪️ Открывая форум, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин подчеркнул, что разработка и принятие Правил профессиональной этики судьи Конституционного Суда Украины стали результатом последовательной внутренней работы КСУ во взаимодействии с международными партнерами. Он подчеркнул, что основы профессиональной этики судей имеют конституционную основу и непосредственно связаны с требованиями высокого уровня компетентности, моральных качеств, политической нейтральности и независимости судей, а также с гарантиями их защиты от любого влияния.

Александр Петришин поблагодарил международных партнеров за профессиональную поддержку на всех этапах подготовки соответствующего документа и сделал акцент на приоритетности практической реализации этих стандартов в деятельности Суда. «Дальнейшее совершенствование этических стандартов и их надлежащая имплементация в повседневную практику являются важными для укрепления институциональной способности органа конституционной юрисдикции», — отметил он.

▪️ Первая заместитель директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Теа Джалиашвили акцентировала внимание на том, что обсуждение рекомендаций БДИПЧ относительно применимых стандартов и регулирования отводов и самоотводов судей является частью системной работы, направленной на укрепление судейской добропорядочности, независимости и общественного доверия к конституционному правосудию. Она подчеркнула, что соблюдение высочайших стандартов беспристрастности, независимости и добропорядочности, а также наличие эффективных механизмов предотвращения конфликта интересов имеют ключевое значение для сохранения легитимности и авторитета органа конституционной юрисдикции.

Докладчица отметила, что независимость Суда должна обеспечиваться не только на нормативном уровне, но и на практике, где институт отвода и самоотвода является важной гарантией как фактической беспристрастности судьи, так и восприятия судебного решения обществом. Теа Джалиашвили также подтвердила готовность БДИПЧ ОБСЕ и в дальнейшем поддерживать Конституционный Суд Украины в совершенствовании этических и процедурных основ его деятельности.

▪️ Специальный представитель Председательства — координатор проектов ОБСЕ в Украине Петр Мареш, обращаясь к участникам, подчеркнул особую роль Конституционного Суда Украины в условиях современных вызовов. Он отметил, что в процессе демократического развития и европейской интеграции Украины значение конституционного контроля будет только возрастать, поскольку именно на уровне конституционного правосудия решаются вопросы, от которых зависит надлежащее функционирование государства и его конституционного строя.

В этом контексте, по его словам, профессиональное качество решений Суда неразрывно связано с высокими этическими стандартами деятельности его судей. Петр Мареш отдельно отметил важность взаимодействия между КСУ, ОБСЕ, БДИПЧ и Советом Европы в поддержке реформ, направленных на укрепление независимости, авторитета и эффективности конституционной юстиции.

Программа мероприятия охватила четыре тематические сессии. В ходе дискуссий участники проанализировали международные стандарты и ключевые рекомендации по Правилам профессиональной этики судьи КСУ. Отдельное внимание было уделено основополагающим принципам Совета Европы относительно этических стандартов и укрепления институционального доверия. Кроме того, было представлено сравнительное исследование функционирования института отвода и самоотвода в деятельности конституционных судов других стран.

▪️ Первую и вторую сессии модерировал судья КСУ Александр Водянников. Ключевыми спикерами выступили специалист по законодательной поддержке Отдела законодательной поддержки БДИПЧ Надика Раджаратнам, эксперт БДИПЧ и судья Конституционного Суда Республики Хорватия в отставке Славица Банич, эксперт БДИПЧ, директор магистерской программы на юридическом факультете Букингемского университета (Великобритания) Джессика Уолш, международный консультант Совета Европы, профессор права Университета Комплутенсе в Мадриде Лорена Бахмайер-Винтер и заместитель Председателя Высшего совета правосудия Оксана Кваша.

Во время рабочих сессий участники подробно проанализировали заключение БДИПЧ ОБСЕ относительно Правил профессиональной этики судьи КСУ. Основное внимание было уделено международным стандартам, которые служат гарантией независимости, беспристрастности и добропорядочности судей конституционной юрисдикции. Эксперты подчеркнули, что принятие этих Правил является проактивным шагом и важным элементом институционального развития органа конституционной юрисдикции.

Участники отметили, что этические правила должны служить ориентиром для судей в сложных ситуациях, способствовать укреплению профессиональной культуры и предотвращению влияния на них. В то же время подчеркнута важность четкого разграничения этических норм и дисциплинарной ответственности.

Отдельно акцентировано внимание на целесообразности подготовки практических разъяснений к Правилам и внедрения консультативных подходов, которые способствовали бы единому пониманию и применению этических стандартов.

Отмечена важность регулярного пересмотра таких правил с учетом новых вызовов, развития коммуникационных технологий и необходимости их надлежащей имплементации в повседневную деятельность Суда. Участники также обсудили соотношение общих стандартов судейской этики со спецификой конституционной юрисдикции. В этом контексте отмечено, что институциональное доверие к Суду формируется не только содержанием его актов, но и профессиональным и внепроцессуальным поведением судей.

▪️ Третья и четвертая сессии, которые модерировали судьи КСУ Александр Водянников и Виктор Кичун, были посвящены институту отвода и самоотвода, в частности сравнительной записке относительно применимых стандартов и регулирования отводов и самоотводов судей, подготовленной БДИПЧ ОБСЕ.

Ключевыми спикерами выступили международные эксперты БДИПЧ: судья Конституционного Суда Республики Хорватия в отставке Славица Банич и эксперт по вопросам независимости судебной власти, старший преподаватель права на юридическом факультете Букингемского университета (Великобритания) Гар Йен Нг. К дискуссии также присоединились председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач и член Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов.

В ходе заседаний было представлено сравнительное исследование института отвода и самоотвода судей конституционных судов и даны рекомендации. Освещены международные стандарты в области прав человека относительно независимости и беспристрастности судебной власти, раскрыто содержание этих принципов.

Внимание сосредоточено на разнообразии моделей правового регулирования отвода в европейских странах, а также на необходимости в каждом конкретном случае учитывать характер и степень предыдущего участия судьи в соответствующих правоотношениях или процессах, возможный конфликт интересов, влияние таких обстоятельств на восприятие беспристрастности суда и необходимость сохранения надлежащей институциональной способности конституционной юрисдикции.

Отдельный блок был посвящен анализу типичных ситуаций, в которых могут возникать сомнения относительно беспристрастности судьи конституционного суда. Отмечалось, что Суд должен оценить основания для отвода, а соответствующее решение должно быть надлежащим образом мотивировано. Общие или абстрактные утверждения без конкретных фактов не могут считаться достаточными.

Эксперты подчеркнули важность четких процедур. Вопросы отвода и самоотвода не являются исключительно процессуальной техникой, а непосредственно связаны с доверием к судебной власти и восприятием суда как независимого и беспристрастного арбитра. При решении таких вопросов должны учитываться как субъективный аспект (отсутствие личной предвзятости судьи), так и объективный критерий (наличие или отсутствие обстоятельств, способных вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности с точки зрения внешнего наблюдателя).

Отдельное внимание уделено необходимости четкого урегулирования процедур рассмотрения заявлений об отводе и самоотводе таким образом, чтобы одновременно гарантировать беспристрастность суда и исключить парализацию его деятельности. Участники дискуссии подчеркнули важность поиска сбалансированных решений, при которых обеспечение кворума и непрерывности работы Суда не подрывало бы фундаментальное требование его независимости и беспристрастности.

▪️ Подводя итоги, участники отметили значительную роль международной экспертной поддержки для дальнейшего развития этических основ деятельности КСУ. Проведение мероприятия стало важным шагом для укрепления институциональной способности Суда и утверждения высоких стандартов конституционной юстиции в Украине.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий и международных организаций, в частности советник Посольства Республики Австрия в Украине (заместитель главы миссии) Даниэль Ретлин, первый секретарь Посольства Королевства Бельгия в Украине Лоренц Герпул, первый секретарь Посольства Республики Хорватия в Украине Анджелко Вуятович, советник Посольства Республики Словения в Украине (заместитель главы миссии) Майя Кезунович Крашек, третий секретарь Посольства Литовской Республики в Украине Таурус Дюба, юридический советник Немецкого фонда международного правового сотрудничества Геннадий Рыжков, менеджер проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформ конституционной юстиции в Украине» Сюзанна Мнацаканян, старший проектный сотрудник Программы поддержки ОБСЕ для Украины Дмитрий Мазурок, старший ассистент проекта «Усиление конституционного правосудия: укрепление потенциала Конституционного Суда Украины для продвижения гендерного равенства, прав человека и верховенства права» Программы поддержки ОБСЕ для Украины Дмитрий Мельник.

Фото: КСУ

