Конкурс в Одесский апелляционный суд: двое кандидатов получили «зеленый свет»

13:35, 23 апреля 2026
ВККС подтвердила их способность осуществлять правосудие, в отношении одного кандидата объявлен перерыв.
Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности трех кандидатов осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

Цехан Дмитрий Николаевич и Варакина Наталия Борисовна подтвердили способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

В то же время в отношении Шкуты Олега Олеговича объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом в Одесском апелляционном суде проведены собеседования с 49 кандидатами: 20 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 15 кандидатов — не подтвердили, с 14 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

 

