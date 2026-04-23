Конкурс до Одеського апеляційного суду: двоє кандидатів отримали «зелене світло»

ВККС підтвердила їхню здатність здійснювати правосуддя, щодо одного кандидата оголосили перерву.

Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності трьох кандидатів здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді.

Цехан Дмитро Миколайович та Варакіна Наталія Борисівна підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді.

Натомість щодо Шкути Олега Олеговича оголошено перерву в розгляді питання.

Як відомо, 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом до Одеського апеляційного суду проведено співбесіди з 49 кандидатами: 20 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 15 кандидатів – не підтвердили, з 14 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

